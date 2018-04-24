Липчан приглашают на весенний чемпионат по плаванию

Открытый чемпионат города по плаванию стартует в Липецке в четверг, 26 апреля, сообщила пресс-служба департамента по физической культуре и спорту администрации города.

В течение двух дней около 300 пловцов из региона, а также Тамбовской, Воронежской областей и Москвы будут бороться за 24 комплекта наград.

Всего на голубые дорожки выйдут 15 команд. Соревнования будут проходить 26 и 27 апреля с 15.00 до 17.30 в бассейне «Лидер». Торжественное открытие начнётся 26 апреля в 15.00, разминка — в 14.15.