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Джеррард поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Рома»
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Джеррард поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Рома» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов между «красными» и «Ромой».
"Думаю, «Ливерпуль» начнёт матч на «Энфилде» в высоком темпе и постарается играть быстро, чтобы вывести «Рому» из зоны комфорта. Стиль «волков» и вообще итальянская манера — более техничная, команды играют на другой скорости. Тогда как главные козыри «Ливерпуля» — скорость, мобильность, передвижения в высочайшем темпе, прессинг" — цитирует Джеррарда официальный сайт УЕФА.
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