Экс-тренер сборной Бельгии обвинил Куртуа в сдаче информации о составе команды

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс обвинил голкипера лондонского «Челси» Тибо Куртуа в сдаче информации о состава на игры до начала матчей. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Моя проблема заключалась в том, что в 18:00 я рассказывал игрокам план на игру, и уже в 18:15 все было в социальных сетях. Это значит, что один из футболистов продавал состав. И это серьезно.

Несколько французских журналистов рассказывали мне, что это делает отец Куртуа. Это значит, что человек совсем не уважает свою родину. Для меня такое поведение — позор, потому что мне нужно долго ждать, когда за час до игры объявят состав соперника. Это ужасно", — цитирует Вильмотса 101 Great Goals со ссылкой на beIN Sports.

Он отметил, что у противника возникает много времени на подготовку.

"Потому что он все знает. На чемпионате мира в Бразилии такого не случалось", — добавил специалист.

Вильмотс руководил национальной сборной Бельгии с 2012 по 2016 годы.