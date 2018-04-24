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Экс-тренер сборной Бельгии обвинил Куртуа в сдаче информации о составе команды
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Экс-тренер сборной Бельгии обвинил Куртуа в сдаче информации о составе команды 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс обвинил голкипера лондонского «Челси» Тибо Куртуа в сдаче информации о состава на игры до начала матчей. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Моя проблема заключалась в том, что в 18:00 я рассказывал игрокам план на игру, и уже в 18:15 все было в социальных сетях. Это значит, что один из футболистов продавал состав. И это серьезно.
Несколько французских журналистов рассказывали мне, что это делает отец Куртуа. Это значит, что человек совсем не уважает свою родину. Для меня такое поведение — позор, потому что мне нужно долго ждать, когда за час до игры объявят состав соперника. Это ужасно", — цитирует Вильмотса 101 Great Goals со ссылкой на beIN Sports.
Он отметил, что у противника возникает много времени на подготовку.
"Потому что он все знает. На чемпионате мира в Бразилии такого не случалось", — добавил специалист.
Вильмотс руководил национальной сборной Бельгии с 2012 по 2016 годы.
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