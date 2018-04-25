Куртуа подал в суд на экс-тренера сборной Бельгии Вильмотса

Голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа и его отец Тьерри подали в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вильмотса , который обвинил их в сливе составов сборной сразу после его оглашения. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Не первый раз Вильмотс публично и намеренно оскорбляет мою честь и репутацию, а также задевает моего отца. Поэтому мы решили подать жалобу в суд и требуем компенсацию ущерба", — написал Куртуа на своей странице в твиттере.

Ранее Вильмотс обвинил Куртуа и его отца в сдаче информации о составе команды.