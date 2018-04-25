Куртуа подал в суд на Вильмотса за обвинения в сливе состава сборной Бельгии

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа в своём «твиттере» заявил, что подал в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вильмотса после обвинения в сливе состава национальной команды перед матчами.

«Вильмотс уже не в первый раз публично оскорбляет мою честь и отца и ставит под сомнение мою репутацию, в связи с чем мы приняли решение подать иск против него и требуем компенсации ущерба», — написал Куртуа.

Ранее Вильмотс обвинил футболиста в том, что тот сливал план на игру сборной Бельгии своему отцу Тьерри Куртуа, который, в свою очередь, продавал сведения о составах журналистам. Отец игрока опроверг заявление специалиста.