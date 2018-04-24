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Представитель отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Черемушки проведет семинар в Черемушках
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Представитель отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Черемушки проведет семинар в Черемушках 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Сегодня специальным гостем Московского молодежного дискуссионного клуба в центре культуры и искусства «Меридиан» станет представитель отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Черемушки. На встрече поговорят об опасных способах самоутверждения в подростковой среде.
На встречу приглашаются участники Московского молодежного дискуссионного клуба, а также школьники, родители и педагоги. «Как не нужно самоутверждаться в среде своих сверстников? Попробуем разобраться вместе! Будем говорить также о формах подростковой агрессии, ведущих к конфликтам и различным правонарушениям», — передают организаторы.
Во время встречи подростки также смогут высказаться об альтернативных — конструктивных и созидательных методах самоутверждения. Это в первую очередь образование, спорт, развитие коммуникативных навыков и так далее. Для более объемного восприятия информации на протяжении всей дискуссии тезисы будут чередоваться с примерами из жизни, литературы, кино, цитатами известных людей. Начало встречи назначено на 17:30.
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