Екатеринбуржцы разрисовали лед «Уральца»

В воскресенье, 22 апреля, взрослые и дети разрисовали каток в КРК «Уралец». Сотни рисунков украсили домашнюю площадку «Автомобилиста», который завершил сезон в марте после игры с магнитогорским «Металлургом».

Среди рисунков — красные машины, лоси (символы хоккейного клуба уральской столицы) и всевозможные надписи. Рисунками болельщики выразили свою любовь к команде и пожелали удачи.

Напомним, лед «Уральца» разукрашивают ежегодно.

Так болельщики ежегодно завершают очередной сезон игр «Автомобилиста»

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Фото: Артем Устюжанин