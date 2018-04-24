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Екатеринбуржцы разрисовали лед «Уральца»
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Екатеринбуржцы разрисовали лед «Уральца» 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
В воскресенье, 22 апреля, взрослые и дети разрисовали каток в КРК «Уралец». Сотни рисунков украсили домашнюю площадку «Автомобилиста», который завершил сезон в марте после игры с магнитогорским «Металлургом».
Среди рисунков — красные машины, лоси (символы хоккейного клуба уральской столицы) и всевозможные надписи. Рисунками болельщики выразили свою любовь к команде и пожелали удачи.
Напомним, лед «Уральца» разукрашивают ежегодно.
Так болельщики ежегодно завершают очередной сезон игр «Автомобилиста»
Иллюстратор:
Фото: Артем Устюжанин
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