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Сегодня руководство «Севильи» может отправить Монтеллу в отставку
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Сегодня руководство «Севильи» может отправить Монтеллу в отставку 

SPORT24.ru 1 час назад
Во вторник, 24 апреля, состоится заседание совета директоров «Севильи». На повестке дня — будущее главного тренера Винченцо Монтеллы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Руководство «Севильи» недовольно последними результатами команды. Подопечные Винченцо Монтеллы проиграли «Барселоне» (0:5) в финале Кубка Испании, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
За пять туров до конца сезона «Севилья занимает 8-е место и уже точно не попадет в Лигу чемпионов. При этом от зоны Лиги Европы команду отделяют три очка. В Примере „Севилья“ последний раз побеждала в марте 2018 года.
Руководство клуба должно решить, предоставить итальянцу кредит доверия, или же отправить в отставку.
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