Сегодня руководство «Севильи» может отправить Монтеллу в отставку

Во вторник, 24 апреля, состоится заседание совета директоров «Севильи». На повестке дня — будущее главного тренера Винченцо Монтеллы . Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство «Севильи» недовольно последними результатами команды. Подопечные Винченцо Монтеллы проиграли «Барселоне» (0:5) в финале Кубка Испании, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

За пять туров до конца сезона «Севилья занимает 8-е место и уже точно не попадет в Лигу чемпионов. При этом от зоны Лиги Европы команду отделяют три очка. В Примере „Севилья“ последний раз побеждала в марте 2018 года.

Руководство клуба должно решить, предоставить итальянцу кредит доверия, или же отправить в отставку.