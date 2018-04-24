В Белгороде пройдут игры Межрегиональной Слобожанской лиги КВН

26 и 27 апреля в 19:00 в актовом зале «ЦМИ» (ул. Студенческая, 17а) состоится 1/8 финала Слобожанки. Как нам сообщили организаторы, выступят команды со всей страны: москвичи «Есть одно НО», «13й этаж» и «ООО», «Девчонки» из Клина, «Ночной Клуб» из Тулы, волгоградская «Ангина», «Орел, Решка и Ребро» из Орла, белгородцы «Ну шо ты», «Радиоактивные люди», «Такси» и другие.

Зрителей ждут две прекрасных игры, а также возможность выиграть подарки от партнеров мероприятия. Подробности можно узнать в группе VK.

Фото: из группы VK.