Софья Маркова: Андрей успевает с детьми и уроки делать, и играть

Для хоккеистов «Ак Барса», победивших в Кубке Гагарина, сезон оказался длиннее, чем для многих других. По словам жены защитника «Ак Барса» Андрея Маркова Софьи Марковой, семья с этим справилась:

— Понятно, что хоккей — это определенный режим и график и все равно это такая жизнь, когда все расписано по часам по минутам. Но так или иначе находится время на семью. У нас трое детей — двое близнецов по семь лет и девочке два годика 23-го числа [апреля], поэтому у нас, конечно, самый заботливый папа. Успевает и уроки поделать, и в развивашки поиграть. Когда его нет дома, он всегда переживает из-за того, как дети и что с ними в данную конкретную минуту, — рассказала супруга хоккеиста Андрея Маркова во время мероприятия «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ.

Жены и подруги хоккеистов «Ак Барса» — это ещё и отдельный фан-клуб команды, который не только обеспечивает поддержку на трибунах, но и, например, снимает клипы, разгоняющие кровь хоккеистов перед матчем. Одна из самых активных участниц этого объединения как раз Софья Маркова:

— Клипы и благотворительность — это не только моя заслуга, — говорит супруга Андрея Маркова. — У нас есть небольшой женский оргкомитет, который помогает это все организовывать, но так у многих команд. Иначе это было бы нереально — столько девочек, которые не имели бы какой-то отдельный чат, где можно обсудить все на свете. Нам же надо с кем-то общаться, потому что у нас жизнь в основном вокруг мужей и детей крутится, где-то надо делиться новостями.