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В Турции будет открыта футбольная академия Евгения Алдонина
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В Турции будет открыта футбольная академия Евгения Алдонина 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в своем Инстаграме анонсировал открытие футбольной академии в турецком Кемере. В настоящее время 38-летний хавбек играет за «Зоркий», выступающий в ПФЛ в зоне «Центр». — Это лето будет незабываемым, — написал Алдонин. — Это лето чемпионата мира в России. И в Турции, в Кемере, будет открыта футбольная академия Евгения Алдонин. Детские мечты о тренировках со звездами, где любой ребенок, сможет играть вместе с ним, где каждая мама будет гордиться своим ребенком— это становится реальностью.
Это лето будет незабываемым. ☀☀☀☀Это лето чемпионата мира по футболу в Российской федерации. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺И в Турции, г. Кемер, в «RIXOS Sungate» @rixossungate будет открыта Футбольная Академия Евгения Алдонина @evgeny_aldonin ⚽⚽⚽⚽ Детские мечты о тренировках со звёздами, где любой ребенок, сможет играть вместе с ним, где каждая мама будет гордиться своим ребенком— это становится реальностью. Вместе с @aclubpromotion приглашаем Вас в Rixos Sungate, сделайте Ваше лето ярким, спортивным и футбольным. А @igorkhamin поможет подобрать именно Ваш идеальный тур в Футбольную Академию в Rixos, подходящий исключительно Вам. Ждём Вас! #RixosFootballAcademy #RixosSungate#RixosMoments#Rixos
Публикация от Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin) 24 Апр 2018 в 1:00 PDT
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