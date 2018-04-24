Веннберг и Ландер не сыграют на чемпионате мира 

Форвард «Ак Барса» Антон Ландер отказался от участия в чемпионате мира. 27-летний швед, ставший обладателем Кубка Гагарина, сослался на семейные обстоятельства, сообщает HockeyNews.
Также не сыграет за сборную Швеции форвард «Коламбуса» Александр Веннберг, у него травма.
При этом приглашение в сборную приняли игроки «Анахайма» — Хампус Линдхольм и Рикард Ракелль.
Теперь главный тренер «тре крунур» Рикард Гренборг ждет ответа от форвардов «Колорадо» Габриэля Ландескога и Карла Седерберга и защитника «Филадельфии» Роберта Хегга.
Напомним, накануне сборная Швеции назвала состав на домашний этап Евротура, на котором сыграют 13 игроков НХЛ.
Чемпионат мира в Дании стартует 4 мая.