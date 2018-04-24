Золотая антилопа: как научиться правильному отношению к деньгам

Прописные истины ведения бизнеса отображены не только на страницах книг и журналов. Полезные уроки можно также найти в мультфильмах и сказках. Яркий тому пример — советский мультик «Золотая антилопа», который учит нас инвестиционному подходу и планированию в бизнесе.

В мультфильме главных персонажей трое: жадный Раджа, мальчик и волшебная антилопа, которая ударом копыт умеет создавать золото. Ее то и хочет заполучить Раджа. Но несмотря на свое огромное желание заработать, Раджа не планирует наперед, а сосредотачивает свое внимание на самом факте владения объектом. Когда ему все же удается заполучить вожделенную Золотую антилопу, она ставит условие: готова дать сколько угодно золота, но как только Раджа скажет «хватит», оно превратиться в черепки. Персонаж входит в раж и без устали кричит «еще золота» пока не оказывается засыпан им по горло вместе со всей своей свитой. Так что герой вынужден нажать на стоп и оказаться «у разбитого корыта», как и в другой известной сказке.

Очень часто у предпринимателей в СНГ я вижу те же ошибки, что и у героя сказки.

Первая состоит в неправильной постановке целей. Не то что SMARTа (методика постановки целей), но даже первого качества (S — specific, конкретный) у героя не было. Если бы он следовал этой или любой другой методике постановки целей получилось бы не «еще золота, я хочу больше золота», а «я хочу, чтобы ты создавала 10 килограмм золота каждый день». С такой формулировкой было бы гораздо проще управлять финансами. Но Раджа продолжал повторять цель, ставшую для него роковой.

Вторая ошибка жадного Раджи — отсутствие финансового планирования. Он перестал контролировать денежный поток. И вопрос не в жадности, а в плане действий.

Подготовь он конкретный путь инвестирования (казну в замке, отряд слуг с лопатами, план по реинвестированию полученного золота и конкретные сроки), антилопа создавала бы золото годами. Но поток Раджа направил на себя самого. Аналогично тому, как некоторые предприниматели тратят прибыль своих компаний на ту же машину, шубу или виллу в Испании. В итоге, не понимая как управлять денежным потоком, не имея понятия, что делать с золотом, он попросил антилопу остановиться, и мы помним условие этой задачи: при остановке — никакой инвестиционной отдачи.

Радже стоило добавить кое-что к первоначально определенной нами цели: «Я хочу, чтобы ты создавала 10 килограмм золота каждый день в помещении казны замка. Чтобы казна не переполнилась, золото будет инвестировано в строительство новой мельницы, водопровода и укрепления стен города в течении этого года». И это бы позволило сохранить как актив (Золотую антилопу) так и пассив (золото).

Это метафора уместна и для предпринимательского подхода. Мы беремся за один проект (антилопа), но не добившись результата, останавливаемся, и бизнес рушится. Но ведь это не проект виноват. Проблема в подходе к его ведению. При правильном планировании и использовании средств можно было еще немного поднажать, построить систему, поработать с командой — и быть «в шоколаде», а точнее «в золоте».

Так чему учит нас «Золотая антилопа»:

Четко называйте и формулируйте то, что хотите получить. Сколько конкретно золота и зачем. «Дай мне много золота…Еще золота» — недостаточно точная формулировка. Я искренне восхищаюсь историями предпринимателей, которые за несколько месяцев вышли на феноменальный доход в миллионы долларов. Именно этим красна эпоха стартапа. Но также я знаю, что большинство знакомых мне бизнесменов, у которых это получилось, стремились не к деньгам. Они хотели создать первоклассный продукт и развивать его. Они любили эту «антилопу», а не просто хотели выжать ее.

Подготовьтесь к тому, что ваша цель будет достигнута. Заранее определите стратегию — куда девать золото и как им распорядиться. Какие нужны фонды, и на что пригодятся деньги, если их будет «слишком много». Не сходите с ума и не покупайте сразу же «ту самую машину» и «ту самую шубку». От умелого обращения с активом — учета, реинвестирования, фондирования, планирования предстоящих расходов и доходов — зависит будущее этого актива.

Не останавливайтесь. Мы сами говорим себе «стоп» и «хватит», и золото превращается в черепки. Для того чтобы этого не допустить, нужно ясно представлять, куда его вкладывать и что с ним делать. При этом нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно постоянно думать о стратегии и совершенствовать планы. Реинвестировать в бизнес и развивать его.

Если вы не готовы к предстоящему объему работы — не привлекайте средства. Иначе есть риск прогореть. Вспомните взаимоотношения мальчика с антилопой — он ее уважал, а она всегда была рядом и готова была дать столько золота, сколько ему нужно. Тут другая проблема, проблема амбиции — мальчику деньги не нужны. Но это уже совсем другая история.

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