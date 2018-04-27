Овечкин набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ, но «Вашингтон» проиграл «Питтсбур

Овечкин поучаствовал в обеих шайбах «Вашингтона», но затем был на льду, когда «Питтсбург» отыгрывался.

«Вашингтон» подходил к старту второго раунда, полный спортивной злости. Команда Барри Тротца, которая впервые за последние три года не считается фаворитом, была полна решимости взять реванш у «Питтсбурга». Волевая победа в первом раунде с «Коламбусом», прекрасная игра Александра Овечкина и Евгения Кузнецова только способствовала мощному заряду уверенности в своих силах.

«В нашей раздевалке, в нашем тренерском штабе нет такого человека, который не хотел бы сыграть с «Питтсбургом». Мы на самом деле ждём этой серии», — говорил перед первым матчем Барри Тротц. «Пингвины» в последние годы стали главными обидчиками «Вашингтона», раз за разом выбивая столичную команду во втором раунде. «Нам не везло во втором раунде, надо просто верить в себя, не оглядываться на то, что было в прошлые годы. Сейчас новый сезон, новая серия. Снова „Питтсбург“? Не могу дождаться», — признавался Овечкин.

100-е очко Овечкина в плей-офф У «Пингвинз» в заявке отсутствовал Евгений Малкин , получивший травму в концовке серии с «Филадельфией», а также Карл Хагелин . Нельзя представить лучшей ситуации для «Вашингтона», чтобы взять первый матч у ослабленного соперника. Уже в первой смене великолепно сработала связка Овечкин — Кузнецов. Александр побежал в центр площадки, когда игра ещё шла в зоне «Вашингтона», получил длинный пас, дождался, когда его партнёр ускорится, и вывел Евгения один на один с Мюрреем. Кузнецов открыл счёт на 17-й секунде, всего на две секунды отстав от рекорда «Вашингтона» по самому быстрому голу в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube. Минимальный счёт держался до начала третьего периода, но скучной эту игру никак нельзя было назвать. Невероятная игра вратарей, штанги, промахи… На 28-й секунде третьего периода Овечкин набрал 100-е очко в плей-офф, став первым в истории клуба, кому покорилось это достижение, и шестым россиянином в истории НХЛ. Убежав с Дмитрием Орловым в контратаку, он с кистей положил шайбу в дальнюю девятку.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Ударная пятиминутка Кросби и Гюнцеля

Как и в двух первых матчах первого раунда, «Вашингтон» повёл 2:0. Как и в тех матчах, этого оказалось недостаточно для победы. «Питтсбургу» хватило меньше пяти минут, чтобы перевернуть всё с ног на голову. Действующий чемпион давил на протяжении всего матча и не собирался сдаваться. Уже через две с половиной минуты после своего гола Овечкин бросился под шайбу, пытаясь заблокировать бросок Джастина Шульца . Сделать это не получилось, а на пятачке снаряд подправил Патрик Хёрнквист

Следующая смена Овечкина, чьё звено на протяжении всего матча выходило против ведущей пятёрки «пингвинов» — Гюнцель делает передачу через всю зону на гол Кросби. Овечкин находился на пути паса и мог его перехватить, но шайба лишь скользнула по его клюшке. 2:2.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube. Первое звено «Вашингтона» могло сделать результат, но первое звено «Питтсбурга» оказалось сильнее. Джейк Гюнцель — 23-летний паренёк, который выстрелил в прошлом плей-офф, стал автором победной шайбы. Брэйден Холтби допустил роковую ошибку — вышел за лицевую линию, чтобы переправить шайбу своему защитнику, но вместо этого сделал передачу точно на Кросби, который дежурил на полборта. Последовал мгновенный наброс, Холтби успел вернуться в ворота, но перед подправлением Гюнцеля был бессилен.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ. Гюнцель вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров и делит с Кросби первое место в зачёте снайперов. «Одна ошибка, один неудачный отскок, и они вернулись в игру. Вот и всё, больше нечего сказать. Матч закончен, и нам надо фокусироваться на следующем», — говорил после матча Овечкин. У «столичных» оставалось время, чтобы отыграться, лучший момент был у Бретта Коннолли , который бросал по пустым воротам за две с половиной минуты до сирены. Но Мэтт Мюррей , отразивший 32 броска за матч, сделал что-то невозможное.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Это только одна игра»

«Местами мы играли хорошо, но иногда слишком явно позволяли «Питтсбургу» пользоваться своими преимуществами. Но у нас тоже были шансы. Это был один из тех матчей, когда обе команды создают много моментов, и нельзя спрогнозировать, чем всё закончится», — отметил Брэйден Холтби, который отразил 88% бросков.

Некоторые болельщики «столичных» потянулись с трибун, когда до финального свистка оставалось около минуты. Не все в столице США могли вынести очередную победу заклятых соперников. «Сейчас тяжело об этом говорить, но в целом игра была равной. Шансы были и у нас, и у них, но три смены изменили игру, и опять наш третий период. Нам надо проводить его лучше. Никогда не хочется проигрывать. Иногда игра даёт тебе шанс победить, но ты им не пользуешься. Ничего, это только одна игра», — старался сохранять позитивный настрой Кузнецов.