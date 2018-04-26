В пятый раз в XXI веке в плей-офф НХЛ встретятся «Вашингтон» и «Питтсбург»

Сколько можно проигрывать?

Последние лет десять тема о том, когда уже Александр Овечкин завоюет заветный Кубок Стэнли, вызывает неизменный интерес. С каждым сезоном верящих в успех «Кэпиталз» становится всё меньше. Недавно довелось общаться с давним и отчаянным болельщиком «Вашингтона» из России. Он описывал своё состояние каждый новый сезон в НХЛ так: спокойствие осенью и зимой (регулярный чемпионат длинный), большие ожидания (март), вера в команду (первый раунд плей-офф), жуткое уныние, разочарование (вылет «Вашингтона»), принятие того факта, что его любимый клуб никогда не будет чемпионом. И так из года в год. Когда уже Овечкин и Ко разобьют этот порочный круг и выйдут хотя бы в финал конференции? В третий раз подряд и в пятый в XXI веке «Вашингтон» встретится в плей-офф с «Питтсбургом». Вспоминаем все противостояния «столичных» с «пингвинами» за последние 18 лет.

Сезон-2000/01 — победа «Питтсбурга» со счётом 4-2 Тогда у «Вашингтона» не было Овечкина, а у «Питтсбурга» Кросби и Малкина, и встречались клубы в четвертьфинале конференции. Примечательно, что команды по итогам регулярного чемпионата набрали одинаковое количество очков — 96. В столице США тогда главной звездой был Петер Бондра , забросивший 45 шайб в «регулярке». Одним из лучших по очкам был российский защитник Сергей Гончар , который спустя несколько лет окажется в Пенсильвании. Пятый (и лучший по результативности) сезон в НХЛ проводил Андрей Николишин . Расцвет карьеры наступил у литовца Дайнюса Зубруса, а закат — у Дмитрия Миронова . В общем, состав у «Кэпиталз» был боевой, способный на многое.

Сезон-2008/09 — победа «Питтсбурга» со счётом 4-3 Это была эпоха Овечкина и Малкина. Александр в тот сезон взял «Морис Ришар», «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд», а Евгений — «Арт Росс Трофи». Шикарный сезон в «Вашингтоне» выдал и Александр Сёмин , став третьим бомбардиром команды в «регулярке» и вторым в плей-офф. Последний сезон в НХЛ провели Виктор Козлов Сергей Фёдоров (оба потом вернулись в Россию). «Вашингтон» по итогам регулярного чемпионата стал вторым на Востоке, а «Питтсбург» — четвёртым. Команды встретились во втором раунде. «Столичные» упустили победу в серии, ведя 2-0. Во втором матче Сидни Кросби и Александр Овечкин сделали по хет-трику. Команда Малкина после двух поражений умудрилась выиграть три подряд встречи и пройти в финал конференции по итогам семи игр. Молодой Семён Варламов , почти не играв по ходу сезона, провёл в плей-офф 13 матчей, но в решающем с «Питтсбургом» был заменён. Жозе Теодор , правда, тоже не спас «Вашингтон». В седьмой встрече интрига была убита к середине второго периода — к тому моменту «пингвины» уже забили пять раз. По итогам этой серии Кросби набрал 13 очков, а Овечкин — 14. Такой результативности не было с 1995 года. К слову, в том сезоне «Пингвинз» взяли Кубок Стэнли.

Сезон-2015/16 — победа «Питтсбурга» со счётом 4-2 Спустя семь лет «Вашингтон» и «Питтсбург» вновь встретились во втором раунде. За это время команды существенно поменялись, но остались лидеры и градус противостояния в серии был по-прежнему запредельным. Правда, в этот раз «Кэпиталз» смогли выиграть лишь первый и пятый матчи серии, в итоге уступив будущему обладателю Кубка Стэнли со счётом 2-4. В трёх встречах потребовалось дополнительное время.

Самым же впечатляющим получился последний матч. По ходу него «Вашингтон» проигрывал 0:3. В третьем периоде «Питтсбург» заработал четыре удаления подряд, и соперник сравнял счёт! В самом начале овертайма нападающий «Кэпиталз» Джей Бигл выручил своего голкипера, в прыжке остановив шайбу, пущенную в, казалось бы, уже пустые ворота. Но и это не спасло команду Овечкина от поражения. На седьмой минуте первого овертайма забил Ник Бонино. «Пингвинз» и в сезоне-2015/16 взяли Кубок Стэнли.

Сезон-2016/17 — победа «Питтсбурга» со счётом 4-3 Ещё одна битва заклятых врагов. В прошлом году «Вашингтон» выступал в роли победителя регулярного чемпионата, а «Питтсбург» — действующего обладателя главного трофея. «Кэпиталз» уступили в двух стартовых матчах у себя на льду, после четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу Кросби и Ко. «Только чудо спасёт Овечкина», — писали в прессе. И оно случилось — «столичные» взяли две игры подряд и подарили болельщикам седьмой матч. В решающей игре эксперты ставили на команду Овечкина. «Когда, если не сейчас, брать „Вашингтону“ кубок?» — говорили многие. «Кэпиталз» нанесли 29 бросков по воротам Флёри, но так и не забили. Александр Овечкин заработал «-2» в самом важном матче в карьере. «Питтсбург» победил 2:0 и прошёл дальше. И выиграл второй Кубок подряд. Что будет в этот раз, даже страшно подумать.