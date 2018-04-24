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«Ливерпуль» — «Рома»: букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча ЛЧ
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«Ливерпуль» — «Рома»: букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча ЛЧ 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома», который пройдёт сегодня, 24 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Аналитики считают фаворитом «Ливерпуль», поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.53. За 5.75 котируется успех «Ромы», за 4.50 — ничья.
Букмекеры считают, что в предстоящей встрече оба соперника смогут забить, коэффициент на данное событие — 1.62. Если же хотя бы одна из команд отличиться не сможет, сыграет коэффициент 2.15.
Коэффициент на ТБ 2,5 мяча — 1.50, а на ТМ 2,5 мяча — 2.45. Ставки на победу хозяев с форой "-1,5" принимаются за 2.30.
Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (1.55) и Роберто Фирмино (1.90).
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