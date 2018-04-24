Буффон обвинил одноклубников в поражении от «Наполи»

Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения от «Наполи» (0:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии в раздевалке выразил недовольство игрой одноклубников, утверждает Calciomercato. По информации издания, 40-летний голкипер обвинил партнеров в неудачной игре — туринцы пропустили единственный мяч на 90-й минуте, после подачи с углового отличился Калибу Кулибали.

По данным источника, единственным игроком «старой синьоры», ответившим на критику Буффона, был Мехди Бенатиа , из под которого «Наполи» забил единственный мяч.

После 34 туров «Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, набрав 85 очков. У занимающего вторую строчку «Наполи» на одно очко меньше. В 35-м туре туринцы в гостях сыграют с «Интером», неаполитанцы на выезде встретятся с «Фиорентиной».

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