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Буффон обвинил одноклубников в поражении от «Наполи»
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Буффон обвинил одноклубников в поражении от «Наполи» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения от «Наполи» (0:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии в раздевалке выразил недовольство игрой одноклубников, утверждает Calciomercato. По информации издания, 40-летний голкипер обвинил партнеров в неудачной игре — туринцы пропустили единственный мяч на 90-й минуте, после подачи с углового отличился Калибу Кулибали.
По данным источника, единственным игроком «старой синьоры», ответившим на критику Буффона, был Мехди Бенатиа, из под которого «Наполи» забил единственный мяч.
После 34 туров «Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, набрав 85 очков. У занимающего вторую строчку «Наполи» на одно очко меньше. В 35-м туре туринцы в гостях сыграют с «Интером», неаполитанцы на выезде встретятся с «Фиорентиной».
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