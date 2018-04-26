«Арсенал» провёл тренировку в преддверии игры с «Атлетико». Видео

Лондонский «Арсенал» провёл тренировку в преддверии поединка с мадридским «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы.

Первая встреча между «канонирами» и мадридцами пройдёт в Лондоне на стадионе « Эмирейтс» сегодня, 26 апреля, и начнётся в 22:05 по московскому времени. Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном, которому будут помогать Николя Дано и Сириль Гренгор.

Ответный матч состоится 3 мая на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».

Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».