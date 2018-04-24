Матч между «Марселем» и «Зальцбургом» во Франции обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Его помощниками будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Дополнительные ассистенты — Бобби Мэдден и Джон Битон. Четвертый судья — Дуглас Поттер.
Матч в Лондоне между «Арсеналом» и «Атлетико» доверено обслуживать французской бригаде арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты рефери — Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные судьи — Рюдди Бюке, Николя Ренвий. Четвертый рефери — Хишам Закрани.
Оба матча пройдут 26 апреля в 22:05 мск.