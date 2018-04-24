Песков: экспертная проработка проекта нового майского указа президента завершена

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Экспертная проработка проекта нового майского указа президента РФ уже завершена, он будет подписан, когда глава государства Владимир Путин сочтет нужным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, фактически завершилась его разработка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится, он будет представлен главе государства. Как только он посчитает необходимым его подписать, мы проинформируем", — сказал Песков.