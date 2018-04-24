Ещё
Песков: экспертная проработка проекта нового майского указа президента завершена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков: экспертная проработка проекта нового майского указа президента завершена 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Экспертная проработка проекта нового майского указа президента РФ уже завершена, он будет подписан, когда глава государства Владимир Путин сочтет нужным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, фактически завершилась его разработка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится, он будет представлен главе государства. Как только он посчитает необходимым его подписать, мы проинформируем", — сказал Песков.
ТАСС: последние новости
В Петербурге пройдет VI юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина Эксперт: неудачи футболистов "Спартака" связаны с отсутствием фирменного командного духа Московские волонтеры готовы оказать помощь в нестандартных ситуациях во время ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио14
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение