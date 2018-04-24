РФПЛ: «Спартак» не присылал документов о смене гражданства С. Ерёменко

Сергея Ерёменко. Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о ситуации со сменой гражданства полузащитника московского «Спартака» «Документов от «Спартака» о смене гражданства Серея Еременко не приходило в РФПЛ. Как только РФС разрешит и всё будет хорошо с документацией, сразу произойдут изменения», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина Ранее «Чемпионату» стало известно, что ФИФА разрешила 19-летнему футболисту сменить футбольное гражданство с финского на российское.