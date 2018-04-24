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РФПЛ: «Спартак» не присылал документов о смене гражданства С. Ерёменко
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РФПЛ: «Спартак» не присылал документов о смене гражданства С. Ерёменко 

Чемпионат.com 1 час назад
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о ситуации со сменой гражданства полузащитника московского «Спартака» Сергея Ерёменко.
«Документов от «Спартака» о смене гражданства Серея Еременко не приходило в РФПЛ. Как только РФС разрешит и всё будет хорошо с документацией, сразу произойдут изменения», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что ФИФА разрешила 19-летнему футболисту сменить футбольное гражданство с финского на российское.
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