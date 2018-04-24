Миньоле: Салах лучше Луиса Суареса в скорости и технике

«Луис Суарес был беспощаден в атаке, но в плане скорости и техники я бы оценил Салаха выше.

Конечно, я разочарован количеством игрового времени, но я стараюсь как можно больше помогать партнёрам. Милнер любит практиковать со мной пенальти, и Салах иногда спрашивает меня о вратарях. Перед матчем с «Борнмутом» я рассказал ему об игре Беговича», — цитирует Миньоле журналист Кристоф Терье в своём «твиттере».