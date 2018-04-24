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Миньоле: Салах лучше Луиса Суареса в скорости и технике
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Миньоле: Салах лучше Луиса Суареса в скорости и технике 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле сравнил полузащитника мерсисайдцев Мохамеда Салаха с бывшим нападающим красных Луисом Суаресом, выступающим за «Барселону», а также рассказал о своей роли в команде.
«Луис Суарес был беспощаден в атаке, но в плане скорости и техники я бы оценил Салаха выше.
Конечно, я разочарован количеством игрового времени, но я стараюсь как можно больше помогать партнёрам. Милнер любит практиковать со мной пенальти, и Салах иногда спрашивает меня о вратарях. Перед матчем с «Борнмутом» я рассказал ему об игре Беговича», — цитирует Миньоле журналист Кристоф Терье в своём «твиттере».
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