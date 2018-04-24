Ещё
Впервые оренбуржец вошел в национальную сборную России по настольному теннису
Далее:
Читайте также:
Ещё

Впервые оренбуржец вошел в национальную сборную России по настольному теннису 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Оренбуржец Денис Ивонин впервые в истории российского спорта вошел в состав национальной сборной России для участия в командном чемпионате мира по настольному теннису.
Спортсмен является воспитанником оренбургского СДЮСШОР КНТ «Факел-Газпром». Кстати, чемпионат мира пройдет с 29 апреля по 6 мая в шведском Хальмстаде. Мужской сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Китаем, Португалией, Бразилией, Чехией и КНДР. В настоящее время оренбуржец находится на учебно-тренировочном сборе в Италии.
ProOren: последние новости
Чемпионом Кубка России по боксу стал оренбуржец Габил Мамедов Победителем шоу «Голос.Дети» стал Рутгер Гарехт из Оренбурга Оренбурженка Мария Каменева установила рекорд России по плаванию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио14
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение