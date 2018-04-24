Впервые оренбуржец вошел в национальную сборную России по настольному теннису

Оренбуржец Денис Ивонин впервые в истории российского спорта вошел в состав национальной сборной России для участия в командном чемпионате мира по настольному теннису.

Спортсмен является воспитанником оренбургского СДЮСШОР КНТ «Факел-Газпром». Кстати, чемпионат мира пройдет с 29 апреля по 6 мая в шведском Хальмстаде. Мужской сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Китаем, Португалией, Бразилией, Чехией и КНДР. В настоящее время оренбуржец находится на учебно-тренировочном сборе в Италии.