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Продажу алкоголя в Москве ограничат до ЧМ-2018
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Продажу алкоголя в Москве ограничат до ЧМ-2018 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Запрет на продажу алкоголя в Москве начнет действовать перед матчами чемпионата мира по футболу и в дни самих игр, заявил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин.
Это будут запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, пояснил он. Помимо этого, для оказания помощи нетрезвым болельщикам разработаны специальные меры. Определен список больниц и поликлиник, где им будут оказывать медицинскую помощь, передает "Интерфакс".
Малышкин также рассказал, что на некоторых объектах столицы перед чемпионатом усилят меры безопасности. Проведение публичных мероприятий на этот период ограничат, как и движение автотранспорта, использование воздушного пространства и акватории.
Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В столице матчи примут стадионы «Лужники» и "Спартак".
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