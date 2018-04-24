Проведение публичных мероприятий в Москве ограничат во время ЧМ-2018

Меры безопасности на некоторых объектах столицы усилят перед чемпионатом мира по футболу, который начнется 14 июня. Проведение публичных мероприятий на этот период ограничат, заявил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин.

По его словам, на время чемпионата в Москве уже ввели контролируемые зоны с усиленными мерами безопасности. Помимо этого, в столице ограничат движение автотранспорта, использование воздушного пространства и акватории.

Малышкин напомнил о создании городского оперативного штаба по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Москве. Его главой стал заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко . «Уверен, что безопасность при проведении ЧМ будет обеспечена на высоком уровне», — цитирует его "Интерфакс"