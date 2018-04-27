В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники 

Московские власти ограничили продажу спиртного в столице с 29 апреля по 2 мая и в День Победы, 9 мая.
«Ограничение продажи алкоголя в праздничные дни необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений», — сообщил «Интерфаксу» глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Продажу спиртного запретят в торговых точках, расположенных поблизости от мест массовых гуляний. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянной таре.
Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что с 1 по 10 мая в городе пройдет более 300 праздничных мероприятий, ожидаемое количество гостей — около 10 млн человек.