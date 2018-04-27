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В Москве оценят эффективность борьбы с коррупцией в органах исполнительной власти
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В Москве оценят эффективность борьбы с коррупцией в органах исполнительной власти 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы разработают методику оценки эффективности деятельности городской исполнительной власти по противодействию коррупции. Как сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, такое решение было принято на состоявшемся накануне заседании совета при мэре Москвы по противодействию коррупции.
В разработке методики, помимо департамента, примут участие столичная прокуратура и управление госслужбы и кадров правительства Москвы. «В ближайшее время будет подготовлено соглашение о взаимодействии в сфере противодействия коррупции между ГСУ СК РФ по Москве и ГУ МВД России по городу Москва», — добавили в департаменте.
Как отмечалось в ходе заседания, в 2017 году московские власти рассмотрели дела 39 государственных гражданских служащих: из них четверых привлекли к дисциплинарной ответственности, еще одного уволили за нарушения при предоставлении сведений о доходах.
"Заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению проходили и непосредственно в органах исполнительной власти. По итогам года можно констатировать, что количество рассмотренных материалов на данных заседаниях возросло на 30%, в 1,7 раза возросло количество рассматриваемых случаев нарушений порядка предоставления госслужащими сведений о доходах, почти в два раза выросло и количество должностных лиц, привлеченных по результатам работы этих комиссий к дисциплинарной ответственности, в том числе шесть государственных гражданских служащих были уволены по утрате доверия", — говорится в сообщении.
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