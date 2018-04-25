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В Москве запретят продажу спиртного в дни проведения ЧМ-2018 по футболу
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В Москве запретят продажу спиртного в дни проведения ЧМ-2018 по футболу 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Уже определены границы территорий, на которых в российской столице будет действовать «сухой закон».
В Москве запретят продажу алкоголя в дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу. Ограничительные меры начнут действовать в российской столице за сутки до начала соревнований.
Как пишет газета «Известия», продажу спиртных напитков ограничат в определенных местах. По данным издания, уже определены границы территорий, на которых будет действовать «сухой закон».
На случай, если кто то из болельщиков все же злоупотребит спиртным в дни проведения футбольного чемпионата, разработан целый комплекс мер противодействия. В частности, в некоторых московских медучреждениях пьяных фанатов будут ждать врачи.
Ранее сообщалось, что в портах российских регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, запретят на время проведения мундиаля перевалку опасных грузов.
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