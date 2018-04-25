В Москве запретят продажу спиртного в дни проведения ЧМ-2018 по футболу

Уже определены границы территорий, на которых в российской столице будет действовать «сухой закон».

В Москве запретят продажу алкоголя в дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу. Ограничительные меры начнут действовать в российской столице за сутки до начала соревнований.

Как пишет газета «Известия» , продажу спиртных напитков ограничат в определенных местах. По данным издания, уже определены границы территорий, на которых будет действовать «сухой закон».

На случай, если кто то из болельщиков все же злоупотребит спиртным в дни проведения футбольного чемпионата, разработан целый комплекс мер противодействия. В частности, в некоторых московских медучреждениях пьяных фанатов будут ждать врачи.

Ранее сообщалось, что в портах российских регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, запретят на время проведения мундиаля перевалку опасных грузов.