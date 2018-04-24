Сергей Гусев: Ждем решения КХЛ по сроку продажи и обмена игроков

— Уже определились с тренерским штабом, планируем, что его возглавит известный по работе с рядом клубов ВХЛ Алексей Ждахин. В том числе это назначение позволит нам рассчитывать на решение максимальных задач. Тех задач, которые уже поставлены руководством региона и клуба, — сказал Гусев

— Правила перехода из КХЛ в ВХЛ вам ясны? — Это самый актуальный момент. Очень важно понять тот срок, в течение которого «Югра» получит возможность продать или обменять тех игроков, в которых сегодня заинтересованы клубы КХЛ. Причем речь идет как об опытных, так и о молодых хоккеистах. Насколько мы понимаем, один из вариантов «дэдлайна» — 30 мая, ждем официального решения КХЛ, находимся в постоянном контакте с лигой.