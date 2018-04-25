«Крузейро» — «Универсидад де Чили». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 27 апреля

«Крузейро»

«Лисы» в 3-х матчах группового раунда Кубка Либертадорес смогли набрать только 2-а очка. На данный момент «Крузейро» занимает 3-е место в своем квартете.

Стартовал клуб из Белу-Оризонти с поражение в Аргентине, где он уступил «Расингу» со счетом 2:4. Затем «синие» 2-а поединка свели безголевой ничьей — на своем поле с « Васко да Гама » и на выезде с предстоящим соперником.

В бразильской Серии А подопечные Мано Менезеса проиграли оба своих поединка. В первом туре уступили на своей арене «Гремио» — 0:1 и с таким же счетом проиграли в гостях «Флуминенсе». После 2-х матчей чемпионата «Крузейро» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В розыгрыше Минейро I «лисы» стали победителями, обыграв в финальном противостоянии «Атлетико Минейро» (2:0 1:3).

«Универсидад де Чили»

«Совы» на старте группового этапа КЛ смогли на выезде одолеть бразильский «Васко да Гама» со счетом 1:0. Во 2-м туре расписали мировую с аргентинским «Расингом» (1:1) на своем поле.

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Закончили первый круг ничейным результатом с предстоящим оппонентом — 0:0. После 3-х туров «славные» набрали 5-ть пунктов и занимают 2-е место в своем квартете.

На внутренней арене команда Анхеля Гильермо Ойоса после 10-ти проведенных поединков расположилась на 2-й строке турнирки, имея в своем активе 21-н балл. «Совы» на 6-ть очков отстают от первого места.

Примечательно, что в этом чемпионате Чили «булла» еще не играла вничью. Клуб из Сантьяго одержал 7-м побед при 3-х поражениях, при этом последние 2-е встречи первенства «Универсидад де Чили» проиграл.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поединка, оценивая их победу в 1,45. На победу гостей предлагают — 8,50, ничья — 4,60.

В случае поражения от своего прямого конкурента бразильская команда практически лишится шансов на выход в плей-офф, поэтому «Крузейро» будет настроен на этот матч решительно.

Чилийцы уже в этой группе обыгрывали на выезде другой клуб из Бразилии. Но то, что они смогут повторить свой успех и в этой встрече все-таки верится с трудом.

Наш прогноз — победа «Крузейро» с форой (-1) за 1,70.