В Теплом Стане состоится турнир по дзюдо

28 апреля в новом спортивном комплексе центра спорта и образования «Самбо-70» состоится IX открытый турнир по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей 2002-2004 годов рождения.

На турнир планируют приехать более 500 юных дзюдоистов из 8 стран мира и разных регионов России (от Магадана до Кабардино-Балкарии).

Соревнования проводятся по международным правилам дзюдо на 7 татами. Система соревнований олимпийская. Время встречи — 4 минуты. Спортсмены выступят в 9 весовых категориях.

Расписание:

28 апреля (суббота)

10:00 — предварительные встречи

18:30 — торжественная церемония открытия соревнований и финальные встречи.

На сайте будет организована on-line трансляция.

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Место проведения: новый спортивный комплекс центра спорта и образования «Самбо-70», ул. Академика Виноградова, д. 4 Б.

Вход свободный.