Болельщику из Красноярска месяц не выдают Fan ID. Он обратился к Президенту

Болельщик из Красноярска Евгений Горбунов обратился к Президенту РФ Владимиру Путину и министру спорта Павлу Колобкову из-за того, что ему месяц не могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира-2018. Официальный срок рассмотрения заявки для получения Fan ID — 72 часа. Любитель футбола подчеркнул, что в сложившейся ситуации он не может купить льготные билеты.

Ранее Горбунов заявлял, что уже обратился уже во все возможные инстанции, однако никто не может ему помочь в этом вопросе.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

История болельщика из Красноярска, которого не пускают на ЧМ-2018