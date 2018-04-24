Ещё
Болельщику из Красноярска месяц не выдают Fan ID. Он обратился к Президенту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщику из Красноярска месяц не выдают Fan ID. Он обратился к Президенту 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Болельщик из Красноярска Евгений Горбунов обратился к Президенту РФ Владимиру Путину и министру спорта Павлу Колобкову из-за того, что ему месяц не могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира-2018. Официальный срок рассмотрения заявки для получения Fan ID — 72 часа. Любитель футбола подчеркнул, что в сложившейся ситуации он не может купить льготные билеты.
Ранее Горбунов заявлял, что уже обратился уже во все возможные инстанции, однако никто не может ему помочь в этом вопросе.
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
История болельщика из Красноярска, которого не пускают на ЧМ-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
Карстен Кроон признался в употреблении допинга во время карьеры Марк Вильмотс: "Куртуа сливал стартовой состав сборной Бельгии. Это позор" Александр Егоров: "Нецензурные выражения после матча "Анжи" – "Урал" принадлежат Кадиеву"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио14
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение