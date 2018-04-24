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Суд приостановил работу еще нескольких ТЦ и спортшколы в Калининграде
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Суд приостановил работу еще нескольких ТЦ и спортшколы в Калининграде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 24 апр — РИА Новости. Суд в Калининграде приостановил работу нескольких торговых и офисных центров, а также школы художественной гимнастики из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, сообщила пресс-служба Центрального районного суда города.
Отмечается, что в ходе прокурорских проверок в Центральном районе выявлены значительные нарушения в помещениях бывшего завода «Кварц», в которых работают различные детские спортивные школы, офисы, складские помещения, торгового-офисном центре «Спутник», школе по художественной и эстетической гимнастике «Ника-Спорт», а также в здании ОАО «Янтарный сказ».
"Прокурором заявлены требования о запрете эксплуатации зданий с нарушениями требований пожарной безопасности. В целях обеспечения заявленных исков суд обязал приостановить эксплуатацию помещений, в которых были выявлены нарушения. Работа офисов, магазинов, спортшколы приостановлена до решения суда, исковые заявления назначены к рассмотрению на 27 апреля, 22 мая и 23 мая 2018 года", — говорится в сообщении.
В понедельник суд приостановил эксплуатацию объектов, расположенных в Ленинградском районе Калининграда: торгового центра «Запад 39», помещения кинотеатра «Киносфера Калининград», расположенного на третьем и четвертом этажах в торговом комплексе «Экватор», приостановил работу ТРК «Эпицентр» и магазина «Маяк». В ведомстве добавили, что все исковые заявления назначены к рассмотрению на 27 и 28 апреля 2018 года.
Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек.
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