Рейнгольд: «Спартак» попал в очень глубокую психологическую яму»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о слабой игре красно белых, а также прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в 27-м туре РФПЛ.

«Не хочу никого критиковать, ребята попали в очень глубокую психологическую яму. Выбираться из нее очень тяжело, и кто не был в этой шкуре, тот не поймет. Поражение в Кубке от «Тосно» очень сильно ударило по самолюбию игроков «Спартака». Я смотрю на движение игроков и ощущение, будто у них на ногах висит дополнительный груз в 10 кг: ноги не бегут, все делают невпопад, все дается через большие усилия. Я был в такой ситуации, и здесь я рассуждаю как футболист.

Однако у меня вопрос: в каждой команде есть психолог, так чем они занимаются? Я не хочу ругать ребят, но факт в том, что сезон для них сложился крайне тяжело. Отчасти виноват и тренер, но в основном — система российского футбола, и в данном случае я говорю не только о «Спартаке», а в целом о других отечественных командах, которые выступают в еврокубках. Говоря о системе, я имею ввиду перерыв в 3 месяца зимой, то играем, то нет, то снег, то лето, то переносим игры, то не переносим. Все это страшно влияет на игроков, которые, к слову, не лучшим образом подготовлены в вопросе физического состояния, и все это в совокупности привело к огромному количеству травм, в том числе нескольких игроков сборной России.

Если возвращаться к «Спартаку», то я ребят ни в чем не обвиняю, команда просто не способна себя переломить. В команде нет лидера, коим некоторое время был Глушаков, но сегодня он остался в запасе, потому что находится в очень плохой форме. Нет человека, который может подстегнуть, кого-то послать, кого-то похвалить, а это закон футбола, ведь молча никто не играет. Отсюда проигранные единоборства, за этим следуют мелкие потасовки и т.д.

”Ахмат” приехал и сказал: «Ребята, вы нас прижали, а мы сейчас вас ловить на контратаках будем». В итоге три контратаки — три гола, молодцы! А так получилось, потому что нет в обороне человека вроде Джикии, который мог бы на скорости прерывать прорывы быстрых игроков «Ахмата». У нас в обороне длинные, высокие, неповоротливые ребята.