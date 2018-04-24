В ВВО около 20 расчетов с собаками вступят в борьбу за звание «Верный друг»

В общей сложности участникам предстоит пройти около пяти тысяч метров дистанции, насыщенной различными препятствиями, в частности, четвероногим участникам предстоит преодолеть окоп, барьер, забор, сквозную лестницу.

На учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Князе-Волконский» на текущей неделе стартует окружной этап кинологического конкурса «Верный друг».

Около 20 лучших расчетов — победителей соревнований, которые состоялись в объединениях ВВО, вступят в борьбу за право представлять округ на Всеармейском этапе, который состоится в мае — июне текущего года в Московской области на базе центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми преодолеют четыре основных этапа: «Дог-биатлон — индивидуальная гонка», «Дог-биатлон — эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий».

В дисциплине «Защитная служба» расчеты произведут задержание нарушителя, досмотр, конвоирование с последующей охраной и защиту от нападения нарушителя в движении.

Вожатые в свою очередь выполнят нормативы по огневой подготовке и метанию гранат.

В общей сложности участникам предстоит пройти около пяти тысяч метров дистанции, насыщенной различными препятствиями, в частности, четвероногим участникам предстоит преодолеть окоп, барьер, забор, сквозную лестницу.