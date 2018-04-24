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В ВВО около 20 расчетов с собаками вступят в борьбу за звание «Верный друг»
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В ВВО около 20 расчетов с собаками вступят в борьбу за звание «Верный друг» 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В общей сложности участникам предстоит пройти около пяти тысяч метров дистанции, насыщенной различными препятствиями, в частности, четвероногим участникам предстоит преодолеть окоп, барьер, забор, сквозную лестницу.
На учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Князе-Волконский» на текущей неделе стартует окружной этап кинологического конкурса «Верный друг».
Около 20 лучших расчетов — победителей соревнований, которые состоялись в объединениях ВВО, вступят в борьбу за право представлять округ на Всеармейском этапе, который состоится в мае — июне текущего года в Московской области на базе центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми преодолеют четыре основных этапа: «Дог-биатлон — индивидуальная гонка», «Дог-биатлон — эстафета», «Защитная служба» и «Преодоление 300-метровой полосы препятствий».
В дисциплине «Защитная служба» расчеты произведут задержание нарушителя, досмотр, конвоирование с последующей охраной и защиту от нападения нарушителя в движении.
Вожатые в свою очередь выполнят нормативы по огневой подготовке и метанию гранат.
В общей сложности участникам предстоит пройти около пяти тысяч метров дистанции, насыщенной различными препятствиями, в частности, четвероногим участникам предстоит преодолеть окоп, барьер, забор, сквозную лестницу.
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