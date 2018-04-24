Состоялся финал Зеленоградской лиги КВН

Финишировал «Сезон хайпа» Зеленоградской лиги КВН-МИЭТ, организованный НИУ МИЭТ и КЦ «Доброволец». Проект также поддержали компания «Автосфера», магазин ЗелЦветОпт, ресторан «Диканька» и «СержиоПицца».

Пять команд сразились за главные призы сезона — кубок, любовь и признание зрителей.

Напряженная борьба шла в течение трех конкурсов — «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». Интрига по поводу того, кто же станет чемпионом, сохранилась вплоть до самого конца игры.

В итоге места и баллы распределились следующим образом:

5 место заняла команда КВН из МИЭТа «Гвардия Старого» (12,2 балла);

4 место — команда КВН из Химок «13 этаж» (12,6 балла);

3 место — еще одна команда из МИЭТа «Вишневая шестерка» (14,2 балла);

2 место заняла команда из Москвы, представляющая МГПУ — «Дискотека имени Ленина» (15 баллов);

1 место и звание чемпиона завоевывает команда, представляющая МГИИТ им. Сенкевича — команда КВН «Лето в столице» (16,2 балла).

Зеленоградская лига КВН-МИЭТ поздравила все команды, жюри, зрителей и организаторов с отличным завершением сезона.