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Состоялся финал Зеленоградской лиги КВН
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Состоялся финал Зеленоградской лиги КВН 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Финишировал «Сезон хайпа» Зеленоградской лиги КВН-МИЭТ, организованный НИУ МИЭТ и КЦ «Доброволец». Проект также поддержали компания «Автосфера», магазин ЗелЦветОпт, ресторан «Диканька» и «СержиоПицца».
Пять команд сразились за главные призы сезона — кубок, любовь и признание зрителей.
Напряженная борьба шла в течение трех конкурсов — «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». Интрига по поводу того, кто же станет чемпионом, сохранилась вплоть до самого конца игры.
В итоге места и баллы распределились следующим образом:
5 место заняла команда КВН из МИЭТа «Гвардия Старого» (12,2 балла);
4 место — команда КВН из Химок «13 этаж» (12,6 балла);
3 место — еще одна команда из МИЭТа «Вишневая шестерка» (14,2 балла);
2 место заняла команда из Москвы, представляющая МГПУ — «Дискотека имени Ленина» (15 баллов);
1 место и звание чемпиона завоевывает команда, представляющая МГИИТ им. Сенкевича — команда КВН «Лето в столице» (16,2 балла).
Зеленоградская лига КВН-МИЭТ поздравила все команды, жюри, зрителей и организаторов с отличным завершением сезона.
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