В Челябинске за Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту поборются женщины-военнослужащие

Соревнования пройдут среди команд видов и родов войск ВС, а также военных округов, в таких дисциплинах как толчок гири по длинному циклу, двоеборье и эстафета при массе гири 32 кг.

В Челябинске женщины-военнослужащие поборются за Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту. Турнир посвящен памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.

Соревнования пройдут с 25 по 27 апреля среди команд видов и родов войск ВС, а также военных округов, в таких дисциплинах как толчок гири по длинному циклу, двоеборье и эстафета при массе гири 32 кг. Победителя определят в каждой весовой категории по лучшему техническому результату.

Участницу, занявшую первое место среди команд военных округов, наградят переходящим кубком.