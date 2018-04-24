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В Челябинске за Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту поборются женщины-военнослужащие
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В Челябинске за Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту поборются женщины-военнослужащие 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования пройдут среди команд видов и родов войск ВС, а также военных округов, в таких дисциплинах как толчок гири по длинному циклу, двоеборье и эстафета при массе гири 32 кг.
В Челябинске женщины-военнослужащие поборются за Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту. Турнир посвящен памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.
Соревнования пройдут с 25 по 27 апреля среди команд видов и родов войск ВС, а также военных округов, в таких дисциплинах как толчок гири по длинному циклу, двоеборье и эстафета при массе гири 32 кг. Победителя определят в каждой весовой категории по лучшему техническому результату.
Участницу, занявшую первое место среди команд военных округов, наградят переходящим кубком.
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