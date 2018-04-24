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Республиканский ифтар снова пройдет в академии тенниса
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Республиканский ифтар снова пройдет в академии тенниса 

Казанский Портал 40 минут назад
Республиканский ифтар состоится 26 и 27 мая. Как и в прошлом году, массовое разговение пройдет в Казанской академии тенниса.
Новшество 2018 года — разделение ифтара на мужской и женский. Планируется, что в массовом разговении примут участие 10 000 человек.
С 2013 года масштабные ифтары стали традиционными мероприятиями в Казани. На них присутствуют первые лица республики и послы мусульманских государств. Обычно ифтар проводился на «Казань Арене», но в прошлом году мероприятие переехало в академию тенниса.
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