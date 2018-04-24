Ещё
Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Германия подала в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Во вторник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель передал генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису документы на заявку. DFB объявил о заинтересованности в проведении ЧЕ-2024 в марте 2017 года.
"Мы представили отличную концепцию для проведения идеально организованного турнира, которая даст возможность УЕФА развивать футбол в Европе, — сказал Гриндель. — Чемпионат 2024 года, организованный в сердце Европы, позволит всем командам получить максимальную поддержку от своих болельщиков. В то же время, мы строим мосты между людьми разных национальностей и вносим важный вклад в оживление ценностей футбола и современного гражданского общества".
Прием заявок завершится 27 апреля. Исполком УЕФА 27 сентября в Ньоне выберет страну проведения турнира. Отмечается, что на этой неделе штаб-квартиру УЕФА должна посетить делегация Турции, которая также планирует подать заявку.
ТАСС: последние новости
Московские волонтеры готовы оказать помощь в нестандартных ситуациях во время ЧМ-2018 Песков: экспертная проработка проекта нового майского указа президента завершена Жестокое избиение школьницы в Сыктывкаре оказалось постановочным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио12
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение