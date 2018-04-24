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Мидо: «Салах должен немедленно принять любое из предложений „Реала“ или „Барселоны“
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Мидо: «Салах должен немедленно принять любое из предложений „Реала“ или „Барселоны“ 

Soccer News 31 минуту назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом египетский футболист Мидо рекомендует своему соотечественнику из «Ливерпуля» Мохамеду Салаху перебраться в испанскую Ла Лигу.
"Я уважаю «Ливерпуль» и его фанатов, но Салах должен немедленно принять любое из предложений "Реала" или «Барселоны». Он выглядел потрясающе в «Ливерпуле» на протяжении всего сезона, и он мог бы быть очень полезен в Ла Лиге, особенно в «Реале», который страдает из-за ужасной формы Гарета Бэйла и Карима Бензема в этом сезоне. С его игровыми качествами и скоростью он сможет легко адаптироваться в Ла Лиге", — цитирует бывшего футболиста Squawka.
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