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В Екатеринбурге стартовал финал Всероссийской олимпиады школьников по математике
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В Екатеринбурге стартовал финал Всероссийской олимпиады школьников по математике 

ТАСС 33 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Заключительный этап Всероссийской олимпиады по математике среди школьников стартовал в Екатеринбурге. В ней принимают участие 378 школьников из 67 регионов РФ, а также Болгарии, сообщили во вторник в пресс-службе Дворца молодежи города Екатеринбурга, где состоялась церемония открытия олимпиады.
"В олимпиаде участвуют 378 школьников из 67 регионов РФ, а также Болгарии. Сопровождает детей 91 педагог. Наиболее многочисленные делегации представляют Москву (109), Санкт-Петербург (50), Республику Татарстан (34). От Свердловской области участвуют 7 человек", — говорится в сообщении.
По данным оргкомитета, заключительный этап олимпиады включает в себя два тура, каждый из которых включает четыре задачи, на решение дается по пять часов.
"По итогам будут определены победители и призеры, статус которых приравнивается к 100-балльному ЕГЭ по математике и дает возможность вне конкурса поступать во все вузы страны по математическому профилю. Ученики 11-го класса также смогут претендовать на грант президента РФ", — сказали в пресс-службе.
Как сообщила журналистам одна из участниц Олимпиады Анастасия Онищенко из города Ноябрьска, олимпиада — это возможность доказать себе, что ты что-то можешь. «Я живу в небольшом городе. К олимпиаде меня готовят, конечно, но не так, как это делают в мегаполисах. Зато я могу ездить в другие регионы, заниматься с сильными сборными. Считаю, нужно использовать все шансы», — сказала она.
По словам еще одного участника из Москвы, Никиты Фадеева, Олимпиада — это гарантированный диплом в сильном вузе. «Я, правда, уже в прошлом году стал призером. Сейчас думаю, куда поступать», — уточнил он.
Об олимпиаде
Всероссийская олимпиада школьников по математике проводится в России (ранее в СССР) с 1960 года. Идея олимпиады принадлежит научным работникам и преподавателям ведущих вузов, которые таким образом выявляют одаренных детей из разных регионов страны.
Победители и призеры олимпиады имеют значительные льготы при поступлении в вузы страны, но, как отмечают сами победители Всероссийской олимпиады школьников по математике прошлых лет, главный плюс олимпиады в том, что она мотивирует заниматься самообразованием, решать интересные задачи, постигать новое.
Всероссийская олимпиада школьников по математике проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Впервые заключительный этап олимпиады проходит в городе Екатеринбурге.
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