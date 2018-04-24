Две вооруженные женщины подрались в Махачкале

Две женщины устроили драку в центре Махачкалы. При этом она была вооружена ножом, а вторая ‐ пистолетом. Видеозапись потасовки оказалась в распоряжении «360».

Что именно послужило причиной драки, доподлинно неизвестно. На кадрах видно, как женщина с огнестрельным оружием в руках подходит к цветочной палатке и наставляет оружие на продавца. Та, в свою очередь, не растерялась и вместо того, чтобы испугаться, набросилась на агрессоршу с ножом, сопровождая нападение нецензурными комментариями. Судя по видео, в результате инцидента никто не погиб.

Похожий случай произошел на днях в Пушкине Московской области. В одном из супермаркетов тоже произошла драка между двумя женщинами, правда без применения оружия. Кассирша и покупательница сцепились из-за тысячной купюры, которая сотруднице магазина показалась фальшивой.

В Китае женщину избил муж вместе со свекровью в ходе судебного слушания. Ранее молодожены заняли у матери мужа деньги на свадебное торжество, но долг так и не вернули. Вскоре супруги решили развестись.