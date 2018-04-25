Решения CAS: Родченко лжец, коктейля «Дюшес» не было

Высший спортивный суд признал: коктейля «Дюшес» не было, царапины на пробирках не считаются, Родченков — лжец. Теперь-то Россию оправдают?!

Нет улик, но есть дело

На этой неделе спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по двум решениям из 39 по российским спортсменам, которых изначально дисквалифицировали за участие в допинговых схемах после Олимпиады в Сочи. Собственно, как и ожидалось, панель CAS признала, что представленных доказательств недостаточно для подтверждения нарушения антидопинговых правил. Кстати, изначально Спортивный суд обещал выдать мотивировку сразу по всем 39 случаям, но выдал почему-то только по Александру Легкову Александру Зубкову , вероятно, выбрав два самых громких имени из списка.

Комиссия CAS не нашла никаких прямых доказательств вины спортсменов, кроме уровня соли в моче, который, по заключениям экспертов, превышал физиологически возможный для здорового человека. Но и это имело место только в отношении Зубкова. В CAS при этом признали, что уровень соли может являться исключительно косвенным доказательством вины спортсмена. В действительности это лишь показывает, что с пробами могли проводиться какие-то манипуляции. Подтвердить, что это манипуляции, ни у CAS, ни у ВАДА не получилось. Если хорошо подумать, то можно допустить, что и в самой ВАДА с таким же успехом могли быть участники этих манипуляций, ведь у них также был доступ к пробиркам.

Родченкову больше не верят

Изначально вся доказательная база строилась на показаниях одного человека — главного «доктора зло» мирового спорта Григория Родченкова, который сбежал в США, по его словам, опасаясь за свою жизнь. И вот накануне комиссия CAS официально назвала показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «непроверенной информацией». Переводя на нормальный язык, Григория просто назвали лжецом. «Родченков подтвердил, что: а) он никогда не давал коктейль „Дюшес“ ни одному спортсмену; б) он никогда не видел, чтобы коктейль „Дюшес“ использовался спортсменами. Таким образом, его свидетельские показания об использовании коктейля „Дюшес“ спортсменами, подавшими апелляции, не что иное, как непроверенная информация, поэтому комиссия CAS должна отклонить её», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда. Прилетела «обраточка», в общем. Забавно, что в этот же день вышел новый комментарий Родченкова, где он заявляет, что Александр Зубков после успешного завершения сочинской Олимпиады подарил сотруднице Олимпийского комитета России Ирине Родионовой бриллиантовые серёжки и ожерелье якобы в знак благодарности за помощь, оказанную на Играх. Понятно, о какой «помощи» говорит Родченков. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории также отметил, что Родионова потом извинялась перед ним, что не смогла поделиться подарком. Если вы думаете, что мы берём эту информацию из газеты «Спид инфо», то это не так. Это всё говорится в документе, опубликованном на официальном сайте CAS.

Пошли отмазки

В числе первых высказался немецкий журналист Хайо Зеппельт, отметивший, что «было ясно с самого начала: это системная махинация, индивидуальные нарушения сложно доказать». Вспомним также ещё одно более раннее, но более смешное: «доказательств нет, потому что их хорошо спрятали». Признайтесь, в детском саду вы слышали отмазки получше? Кстати, необходимо отметить, что в мотивировочной части комиссия CAS есть момент, где они отмечают, что считают возможным существование системы по использованию допинга в Сочи-2014. Правда, не могут этого доказать. Такое ощущение, что этот пункт был включён в официальный документ лишь для того, чтобы не слишком сильно прогневать важных чиновников из МОК и ВАДА. Логического объяснению этому нет.

Почему опять молчит наше руководство спорта?

И вот мы переходим чуть не к главному вопросу дня. Складывается ощущение, что Спортивный арбитражный суд при всей его неоднозначности сделал гораздо больше для оправдания наших спортсменов, чем все чиновники российского спорта, вместе взятые. Во-первых, с самого начала не было предпринято никаких действий по предотвращению скандала, когда эпопея с Родченковым только набирала обороты. Однако момент был упущен, а потом ещё раз и ещё много-много раз. В конце прошлого года стало понятно, что теперь уже точно поздно. Карьеры спортсменов разрушены, репутация подмочена раз и навсегда. Но отвечают у нас, как обычно, атлеты, тренеры, но никак не руководство. При всей абсурдности ситуации, когда большую часть российских спортсменов оправдали, дальше будет только хуже. Этим летом Россию ждут новые удары: дисквалификации множества спортсменов и даже отдельных федераций.

А мы им кланяемся, кланяемся…