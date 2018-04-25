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Форвард «Баварии» Мюллер: мы очень голодны до победы в Лиге чемпионов
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Форвард «Баварии» Мюллер: мы очень голодны до победы в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: instagram.com/fcbayern
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Об этом сообщает «Советский спорт».
"У таких команд выиграть невероятно трудно, а класс их футболистов очень высок. Конечно, обе команды относятся друг к другу с большим уважением.
В полуфинале встречаются два гранда, а это всегда гарантирует высочайшее напряжение. Каждый понимает всю важность происходящего. Все может решить любая мелочь, любая ошибка… Безусловно, мы не сдадимся до самого финального свистка, но то же вам скажет и каждый футболист соперников", — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.
Он отметил, что если команде вновь удастся оформить требл с Юппом Хайнкесом, это будет невероятно.
"Мотивация у нас запредельная. Мы не выигрывали Лигу чемпионов последние пять лет, поэтому сейчас очень голодны", — добавил нападающий.
Первый полуфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Начало в 21:45 мск.
В другой паре «Ливерпуль» разгромил «Рому» со счетом 5:2.
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