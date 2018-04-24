Мюллер: «Встреча двух грандов гарантирует высочайшее напряжение»

"У таких команд выиграть невероятно трудно, а класс их футболистов очень высок. Когда я был совсем юным, «Бавария» регулярно встречалась с «Реалом». У нашего клуба были и победы, и поражения. Но все матчи получались упорными и зрелищными. Конечно, обе команды относятся друг к другу с большим уважением.

В полуфинале встречаются два гранда, а это всегда гарантирует высочайшее напряжение. Каждый понимает всю важность происходящего. Все может решить любая мелочь, каждая ошибка. Напряжение чувствуется и на трибунах. Безусловно, мы не сдадимся до самого финального свистка, но то же вам скажет и каждый футболист соперников", — сказал Мюллер.

Первая встреча противостояния состоится в Мюнхене 25 апреля.