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Мюллер: «Встреча двух грандов гарантирует высочайшее напряжение»
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Мюллер: «Встреча двух грандов гарантирует высочайшее напряжение» 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал предстоящий матч против "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов.
"У таких команд выиграть невероятно трудно, а класс их футболистов очень высок. Когда я был совсем юным, «Бавария» регулярно встречалась с «Реалом». У нашего клуба были и победы, и поражения. Но все матчи получались упорными и зрелищными. Конечно, обе команды относятся друг к другу с большим уважением.
В полуфинале встречаются два гранда, а это всегда гарантирует высочайшее напряжение. Каждый понимает всю важность происходящего. Все может решить любая мелочь, каждая ошибка. Напряжение чувствуется и на трибунах. Безусловно, мы не сдадимся до самого финального свистка, но то же вам скажет и каждый футболист соперников", — сказал Мюллер.
Первая встреча противостояния состоится в Мюнхене 25 апреля.
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