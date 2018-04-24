За «Барселону» Месси забивает минимум 40 голов на протяжении девяти сезонов подряд 

В составе каталонской «Барселоны» аргентинский форвард Лионель Месси забивает минимум 40 голов на протяжении девяти сезонов подряд.
Повторить свое достижение прошлых лет 30-летнему нападающему позволил его мяч, проведенный в ворота «Севильи» в финале Кубка Испании. Впереди у пятикратного обладателя «Золотого мяча» есть еще пять игр чемпионата против «Депортиво» из Ла-Коруньи, мадридского "Реала", «Вильярреала», «Леванте» и «Реала Сосьедад» из Сан-Себастьяна, чтобы увеличить свой бомбардирский задел.