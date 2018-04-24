Ещё
Германия хочет провести чемпионат Европы по футболу в 2024 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Германия хочет провести чемпионат Европы по футболу в 2024 году 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Германия готова провести у себя чемпионат Европы по футболу 2024 года. Немецкий футбольный союз уже подал соответствующую заявку в УЕФА.
Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель передал в УЕФА заявку и соответствующие документы. Глава германского футбола выразил уверенность, что чемпионат организованный в центре Европы, станет самым успешным.
Германия лишь однажды принимала первенство Европы. В ФРГ прошли матчи финальной стадии первенства континента 1988 года, победителем которого стала команда Голландии, победившая в финале сборную СССР.
Вести.Ru: последние новости
Германия хочет провести чемпионат Европы по футболу в 2024 году Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира "FOLLOW UP SIBERIA!": новый проект Универсиады-2019
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио30
Аршавин зажигает в Казахстане22
Липницкая удивила откровенным фото4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение