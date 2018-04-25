71 медаль — итог выступления дагестанских ушу-саньдистов на чемпионате и первенстве России

71 медаль — итог выступления дагестанских ушу-саньдистов на чемпионате и первенстве РоссииПервое общекомандное место заняла сборная Дагестана по ушу-саньда на первенстве трех возрастов и чемпионате России среди взрослых спортсменов.

Всероссийские соревнования проходили 19-24 апреля в Москве. Воспитанники спортивных школ республики завоевали 34 золотых, 24 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Чемпионами России среди взрослых стали Билал Самадов (48 кг, с. Губден), Юсуф Мугитдинов (52 кг, Махачкала), Мухаммад Курбанов (56 кг, Махачкала), Али Магомедов (60 кг, Махачкала), Али Далгатов (65 кг, Буйнакск), Расул Гаджимагомедов (70 кг, Махачкала), Багатыр Казанатов (75 кг, Махачкала), Гаджи Нуритдинов (80 кг, Буйнакск), Имамшамиль Темиров (85 кг, Махачкала), Иса Магомедов (90 кг, Махачкала), Ризван Куниев (+90 кг, Махачкала).

Спортсмены завоевали право участия в чемпионате Европы, который пройдет также в Москве 15-21 мая.