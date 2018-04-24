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Александр Кожевников: Сорокин не конкурент Бобровскому, их даже сравнивать невозможно
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Александр Кожевников: Сорокин не конкурент Бобровскому, их даже сравнивать невозможно 

Советский спорт 2 часа назад
По мнению эксперта, вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский имеет явные преимущества по сравнению с голкипером ЦСКА Ильей Сорокиным.
Напомним, Бобровский, а также его партнер по клубу НХЛ нападающий Артемий Панарин вызваны в российскую сборную в преддверии шведского этапа Евротура и чемпионата мира.
"О каком Илье Сорокине может идти речь, если в сборную вызван Сергей Бобровский? Где находится Сорокин и где Бобровский? Их даже сравнивать невозможно. Да, голкипер ЦСКА очень неплох, но Сергей явно выше уровнем, Сорокин ему не конкурент. Бобровский — легенда нашего хоккея. И если он вызван в команду, им нужно дорожить", — сказал Кожевников.
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