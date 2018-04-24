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В порту Петербурга задержана крупная партия картофеля с молью
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В порту Петербурга задержана крупная партия картофеля с молью 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В морском торговом порту Санкт-Петербурга должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль 540 тонн продовольственного картофеля из Пакистана. В ходе досмотра подкарантинной продукции выявлены клубни картофеля с повреждениями, характерными для личинок картофельной моли.
Для подтверждения вида вредителя, вызвавшего поражение клубней, образцы продукции были направлены в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», где при проведении экспертизы, специалист подтвердил наличие в картофеле личинок карантинного вредителя — Картофельной моли (Phthorimaea operculella Zell).
Должностным лицом Управления собственнику груза выдано уведомление о запрете ввоза зараженной партии подкарантинной продукции с целью принятия решения об её уничтожении или обеззараживании. В случае отказа собственника продукции от проведения обеззараживания или уничтожения, либо при невозможности их проведения, должностным лицом уполномоченного органа будет выдано предписание о возврате груза за счет собственника продукции.
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